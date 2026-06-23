Güdül'de Çevre Bilinci İçin Çevrefest - Son Dakika
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Güdül'de Çevre Bilinci İçin Çevrefest

Güdül\'de Çevre Bilinci İçin Çevrefest
23.06.2026 20:43
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Güdül'de düzenlenen Çevrefest etkinliği, çevre bilincini artırmayı amaçlıyor.

Ankara'nın Güdül ilçesinde, çevre bilincini artırmak amacıyla Çevrefest etkinliği düzenlendi.

Güdül İmam Hatip Ortaokulu ve Güdül Ortaokulu tarafından hazırlanan etkinliğin açılışını Kaymakam Naim Akar yaptı.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Erdi Sungur, Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Murat Anıl Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Bülent Koç, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik kapsamında öğrencilerin çevre bilinci, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam konularında hazırladığı çalışmalar sergilendi.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Erdi Sungur, konuşmasında daha temiz, yeşil ve yaşanabilir bir dünya için çevre konusunda ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmesinin önemine dikkati çekti.

Kaymakam Naim Akar da öğrencilerin çevre duyarlılığıyla hazırladıkları çalışmaların takdire değer olduğunu belirterek, gençlerin ortaya koyduğu projelerin çevrenin korunmasına yönelik önemli mesajlar içerdiğini ifade etti.

Vatandaşların da ilgi gösterdiği etkinlikte geri dönüşüm temalı ve doğa dostu projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güdül'de Çevre Bilinci İçin Çevrefest - Son Dakika

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