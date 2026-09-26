Güdül Devlet Hastanesi Başhekimliğinden Beypazarı\'na atanan Karaman göreve başladı

Güdül Devlet Hastanesi Başhekimliğinden Beypazarı'na atanan Karaman göreve başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güdül Devlet Hastanesi Başhekimliğinden Beypazarı Devlet Hastanesine atanan Op. Dr. Ayberk Karaman yeni görevine başladı. Karaman, Beypazarı Devlet Hastanesi'nde başhekim olarak görev yapacak.
Beypazarı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ayberk Karaman görevine başladı.
Karaman, Güdül Devlet Hastanesi Başhekimliğinden Beypazarı Devlet Hastanesine atandı.
Başhekim Karaman görevine başladı.?????????????????????
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?