Güdül Kaymakamı Akar, Afşar Mahallesi sakinlerinin sorunlarını yerinde dinledi
Güdül Kaymakamı Naim Akar, kurum amirleriyle birlikte Afşar Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Akar, mahalle ziyaretlerinin verimli geçtiğini belirterek sorunları yerinde aldıklarını ve çözüm önerileri sunduklarını ifade etti.
Güdül Kaymakamı Naim Akar, mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi.
Akar, beraberindeki kurum amirleriyle ziyaret ettiği Afşar Mahallesi'nde vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.
Mahalle ziyaretlerinin oldukça verimli geçtiğini belirten Akar, "Sorunları yerinde alıyoruz ve çözüm önerileri sunuyoruz. Afşar Mahallesi ziyaretinde de sorunları aldık. Ziyaretimizden mahalle halkı oldukça memnun kaldılar." dedi.???????
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Güdül Kaymakamı Akar, Afşar Mahallesi sakinlerinin sorunlarını yerinde dinledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?