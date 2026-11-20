Kaymakam Naim Akar, Hakkari'de şehit olan Astsubay İrfan Türker'in kabrini ziyaret etti.

Güdül Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Akar, Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Murat Anıl Öztürk ve Jandarma Komutanı Üsteğmen Avni Remzi Sürmeli, İlçe Müftüsü İbrahim Güneş ile şehit Astsubay İrfan Türker'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla baba evine ziyarette bulundu.

Akar ve beraberindekiler daha sonra şehit Türker'in Yeşilöz Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret etti.

İlçe Müftüsü İbrahim Güneş'in Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, tüm şehitler için dua edildi.

Kaymakam Akar, ailenin acısını paylaştıklarını belirterek, sabır diledi.