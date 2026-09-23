Guenole, Ben-Gvir dahil İsraillilerden Fransa'da işkence suçundan şikayetçi oldu

Küresel Sumud Filosu'na 2025'te katılan Fransız siyaset bilimci ve aktivist Thomas Guenole, İsrail tarafından alıkonulduğunda işkence gördüğü gerekçesiyle şikayette bulunduğunu açıkladı.

Guenole, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından şikayetiyle ilgili açıklama yaptı.

2025'te filoyla Gazze'ye giderken İsrailliler tarafından alıkonularak kötü muameleye maruz kaldığını belirten Guenole, İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir dahil söz konusu İsrailliler hakkında işkence yaptıkları gerekçesiyle Fransa'da jandarma teşkilatına bağlı İnsanlığa Karşı Suçlarla Mücadele Merkezi'ne şikayette bulunduğunu belirtti.

Guenole, şikayetini alan jandarmalara sergiledikleri profesyonel tutumdan ötürü teşekkür ederek, bu yıl ve geçen yıl filoya katılan ve yaralanmış olan Fransızlara da şikayette bulunmaları çağrısında bulundu.

Guenole, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na 2025'te katılmıştı.

İsrail, filoya ait gemilerdeki aktivistleri Ekim 2025'te uluslararası sularda alıkoymuştu.