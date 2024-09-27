Guerrero'da John Kasırgası: 5 Ölü

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MEKSİKO, 27 Eylül (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde etkili olan John Kasırgası nedeniyle en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Lopez Obrador, Perşembe günü Meksiko'daki Ulusal Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Pasifik kıyısındaki eyalette çok fazla maddi hasar olmadığını ve yaklaşık 700 evin hasar gördüğünü sözlerine ekledi.

Guerrero Valisi Evelyn Salgado Çarşamba günü kasırgada ilk olarak iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirmiş, daha sonra kasırga, tropik fırtınaya dönüşmüştü.

Ancak John'un yeniden güç kazanarak 1. kategori kasırga seviyesine ulaştığını kaydeden yetkililer, Meksika'nın batısı ile güneyinin önemli miktarda yağış almasının beklendiğini uyarısında bulundu.