Guharan Yaylası Havadan Görüntülendi

Siirt'in Pervari ilçesindeki 2 bin 156 rakımlı Guharan Yaylası ve çevresi, havadan görüntülendi.

Beğendik beldesi yakınlarında yer alan, çevresindeki yüksek dağlar ve sarp yamaçlarla dikkati çeken yayla, ziyaretçilerine Botan Çayı'nı tepeden izleme imkanı sunuyor.

Guharan Yaylası'nın yanı sıra çevresinde bulunan Zindankaya, Şerefyayla ve Serigavüs Tepeleri ile Botan Çayı, yüksek dağlar ve sarp kayalıklar dron ile görüntülendi.