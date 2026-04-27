Guidetti: VakıfBank bana inandı ve özgürlük verdi

27.04.2026 18:11
VakıfBank başantrenörü Giovanni Guidetti, kulübün projesine sadık kaldığını ve kendisine tam özgürlük tanıdığını söyledi. İtalyan çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin sert hücumuna dikkat çekti.

VakıfBank başantrenörü Giovanni Guidetti, Volleyball.it'e verdiği röportajda kulübün kendisine inandığını ve kadro seçimlerinde tam özgürlük tanıdığını belirtti. Guidetti, 'Kaybettiğinizde bile sizi destekleyen bir kulübün arkada olması önemli. Kötü yıllarda projeye sağlamlık kazandırma fikri vardı. En yüksek bütçeye sahip takım değildik ama özgürlüğüm vardı' dedi.

Teknik ekip değişiklikleri hakkında konuşan Guidetti, her iki-üç yılda bir ekipten bir-iki kişiyi değiştirdiğini, yeni bakış açıları getiren yabancı isimler aldığını söyledi. 'Biz en iyisi olmak istemediğimizi, kendimizi geliştirme konusunda en iyisi olmak istediğimizi söylüyoruz' ifadesini kullandı.

Oyuncu seçimlerinde risk aldıklarını belirten Guidetti, Gabi ve Haak'ın gelişimini örnek gösterdi. Tijana Boskovic ile özel bir ilişkisi olduğunu, onu dünyanın en iyi pasörlerinden biri olarak gördüğünü ekledi.

Fenerbahçe için 'Hayatımda bu kadar sert hücum eden bir takım görmedim' diyen Guidetti, Marcello Abbondanza'nın zor durumu yönetmede başarılı olduğunu söyledi. CEV Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliği gerektiğini, güçlü takımların daha fazla karşılaşması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

