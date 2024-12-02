Guizhou'da Tekne Kazası: 8 Ölü

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GUİYANG, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer, kazanın pazartesi günü yerel saatle 09.30 civarında Congjiang ilçesindeki Pingzheng Nehri'nde meydana geldiğini söyledi. Kaza sırasında teknede bulunan 13 kişiden 5'inin kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Alabora olan teknenin özel bir şirket tarafından işletildiği ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.