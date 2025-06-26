Guizhou'daki Şiddetli Sel Felaketi: 6 Ölü

GUİYANG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Rongjiang ilçesinde meydana gelen şiddetli sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti.

Bölgedeki sel kontrol yetkililerinin perşembe günü saat 11.00'de yaptığı açıklamaya göre nehirlerdeki suların hızla yükselmesiyle salı gününden itibaren etkili olan, 50 yıldır benzeri görülmemiş şiddetli selde su akış hızı saniyede 11.360 metreküpe ulaştı.

Birçok düşük rakımlı bölgeyi sular altında bırakan ve bazı kasabalarda altyapıya önemli ölçüde zarar veren sel, yolların kapanmasına, iletişimin kesilmesine ve kasaba sakinlerinin mahsur kalmasına neden oldu.

An itibarıyla ilçe merkezindeki su seviyesi uyarı sınırının altına düşmüş durumda. Sel sonrası temizlik, su tahliyesi, salgınların önlenmesi, dezenfeksiyon, afet sonrası iyileştirme ve mahsur kalan bireylerin aranmasına yönelik çalışmalar yoğun bir biçimde devam ediyor.