Gül Çiftci, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer\'i Ziyaret Etti

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(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Çiftci, ziyaretin ardından, "Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'le az önce Silivri Cezaevi'nde görüştüm. Sağlığı ve morali gayet iyi, tüm yol arkadaşlarına ve Esenyurtlu komşularına selam gönderdi. 30 Ekim'den bu yana demokrasiyi ve halk iradesini savunan herkese ayrı ayrı teşekkürlerini iletti" açıklamasını yaptı.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Gül Çiftci, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret etti. Çiftci, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çiftci'nin açıklaması şöyle:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer ile az önce Silivri Cezaevi'nde görüştüm. Sağlığı ve morali gayet iyi, tüm yol arkadaşlarına ve Esenyurtlu komşularına selam gönderdi. 30 Ekim'den bu yana demokrasiyi ve halk iradesini savunan herkese ayrı ayrı teşekkürlerini iletti."