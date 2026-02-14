Gül Fiyatları 500 TL'ye Çıktı! - Son Dakika
Gül Fiyatları 500 TL'ye Çıktı!

14.02.2026 11:42
CHP'li Becan, enflasyon ve alım gücündeki erozyonu gül fiyatlarıyla eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Sevgililer Günü'nde tek adet gül fiyatındaki artış üzerinden alım gücünü kıyaslayarak, "2019'da 10 TL olan bir gül, 2026'da 500 TL'ye çıkmış durumda. Yedi yılda 50 kat artış var. Aynı dönemde emekli aylıkları ve sabit gelirler bu oranda artmadı. Reel gelir geriledi, ücretler enflasyon karşısında eridi. Artık bir demet gül birçok şehirde bir kilo kıymadan pahalı. Bu tablo, gıda fiyatları ile temel tüketim kalemlerindeki artışın hangi noktaya geldiğini gösteriyor. Ekonomi yönetimi enflasyonu kontrol edemediği için piyasadaki gül fiyatları 500 TL'ye ulaştı ama vatandaşın cebindeki en büyük banknot 200 TL" ifadesini kullandı.

CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, yaptığı yazılı açıklamada, "Bir ülkede insanlar temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra küçük mutluluklara bütçe ayıramıyorsa, orada refah gerilemiştir. İğneden ipliğe tüm ürünlerdeki fiyat sıçraması sabit gelirli kesimlerin gündelik hayatını daraltıyor. Sosyal yaşamı bitiriyor ve en insani anları dahi yaşanamaz hale getiriyor" dedi.

Becan, şunları kaydetti:

"Enflasyonun maliyeti sermayeye değil, emeğe yüklenmektedir"

"2019'da 10 TL olan bir gül, 2026'da 500 TL'ye çıkmış durumda. Yedi yılda 50 kat artış var. Aynı dönemde emekli aylıkları ve sabit gelirler bu oranda artmadı. Reel gelir geriledi, ücretler enflasyon karşısında eridi. Artık bir demet gül birçok şehirde bir kilo kıymadan pahalı. Bu tablo, gıda fiyatları ile temel tüketim kalemlerindeki artışın hangi noktaya geldiğini gösteriyor. Ekonomi yönetimi enflasyonu kontrol edemediği için piyasadaki gül fiyatları 500 TL'ye ulaştı ama vatandaşın cebindeki en büyük banknot 200 TL. Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına sokacaklarını iddia edenler bugün ülkeyi en büyük banknotu ile tek dal gül alamaz hale getirdiler. 50 adet gül 5 bin lira. Emekliye verilen bayram harçlığından bin lira daha fazla. Bu, sembolik bir karşılaştırma olmanın ötesinde alım gücünün nereden nereye gerilediğinin somut ifadesidir. Emekli için artık bırakın temel ihtiyaçları karşılamayı, sosyal hayat, küçük mutluluklar, sembolik jestler bile bütçeyi sarsıyor."

Milyonlarca üniversiteli gencin temel geçim kaynağını oluşturan KYK burs ve kredi tutarının 5 bin TL. Bugün bir öğrencinin aylık bursu 50 adet gülün bedeline denk geliyor. Barınma, ulaşım ve beslenme giderleri karşısında zaten yetersiz kalan bu tutar, gençlerin sosyal hayatını tamamen sınırlandırıyor. Gençlik geçim derdiyle kuşatılmışsa, o ülkede yaşam kalitesinden söz etmek mümkün değildir. Türkiye'de enflasyonla mücadele adı altında ücretler baskılanıyor, emekli aylıkları sınırlı artırılıyor, kamu kaynakları ise farklı önceliklere yönlendiriliyor. Bu bir tercih meselesidir. Enflasyonun maliyeti sermayeye değil, emeğe yüklenmektedir."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel

