Gülal, Gaziler Derneği Başkanlığına Yeniden Seçildi

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bafra Şubesi'nin 6. Olağan Genel Kurulunda Arife Gülal güven tazeledi.

Bafra Öğretmenevi Toplantı Salonu'ndaki genel kuruldu 80 üyeden 64'ünün katılımıyla çoğunluk sağlandı.

Tek liste ile seçime giren mevcut başkan Arife Gülal, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Üyelere teşekkür eden Gülal, şehit yakınları ve gaziler için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.