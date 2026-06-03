Bakan Gürlek: Gülcan Yazıcı cinayetinde DNA eşleşmesiyle gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Gürlek: Gülcan Yazıcı cinayetinde DNA eşleşmesiyle gerçek ortaya çıktı

03.06.2026 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek: - "Ekiplerimiz, DNA eşleşmesiyle gerçeği gün yüzüne çıkarmıştır. Gülcan Yazıcı'nın öldürülmesine ilişkin şüpheli 3 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş ve adli süreç başlatılmıştır"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Samsun'un Bafra ilçesinde 2006'dan bu yana faili meçhul kalan Gülcan Yazıcı cinayetiyle ilgili gerçeğin DNA eşleşmesiyle gün yüzüne çıkarıldığını, 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü çalışmalar sonucu, kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen cenazenin, yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Adalet Bakanlığı bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının hayata geçirildiğini hatırlatan Gürlek, Başkanlık koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde yaşanan bu gelişmenin devletin hiçbir dosyayı karanlıkta bırakmayacağının en somut kanıtı olduğunu vurguladı.

Gürlek, şunları kaydetti:

"Kapsamı genişletilen araştırmalarla 1000 kişilik kayıp listesi ve tüm bağlantıları iğneyle kuyu kazar gibi inceleyen ekiplerimiz, DNA eşleşmesiyle gerçeği gün yüzüne çıkarmıştır. Gülcan Yazıcı'nın öldürülmesine ilişkin şüpheli 3 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş ve adli süreç başlatılmıştır. Olayın aydınlatılması için titiz bir soruşturma yürüten Bafra Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde adalet teşkilatımız tüm faili meçhullerin üzerine gitmeye, failler yargı önünde hesap verene kadar her dosyanın takipçisi olmaya kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: AA

Akın Gürlek, Güvenlik, Olaylar, Cinayet, Samsun, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Gürlek: Gülcan Yazıcı cinayetinde DNA eşleşmesiyle gerçek ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolda yürürken gördü, mutluluğu yüzüne yansıdı: Arçil ve Şota adını verdi Yolda yürürken gördü, mutluluğu yüzüne yansıdı: Arçil ve Şota adını verdi
Yangından sonra ortaya çıkan tümülüs definecilerin hedefi oldu Yangından sonra ortaya çıkan tümülüs definecilerin hedefi oldu
Herkes altın aradığını sandı, o toprağın altından ’cara peyniri’ çıkardı Herkes altın aradığını sandı, o toprağın altından 'cara peyniri' çıkardı
Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’ten Kılıçdaroğlu’na tepki: Gün gelir, devran döner Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Gün gelir, devran döner
Maden faciası sanığı duruşmada “gerçek patron başkası“ dedi, tahliye edildi Maden faciası sanığı duruşmada "gerçek patron başkası" dedi, tahliye edildi
Nevşehir Hacıbektaş’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi kültür merkezinden kaldırıldı Nevşehir Hacıbektaş’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi kültür merkezinden kaldırıldı

16:08
Trabzonspor’da Zubkov ile yollar ayrıldı
Trabzonspor'da Zubkov ile yollar ayrıldı
16:06
Bölüm başkanı “Diplomanızı vermiyorum“ dedi, salon karıştı
Bölüm başkanı "Diplomanızı vermiyorum" dedi, salon karıştı
15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
14:54
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı! Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
14:49
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı Şarjör bitene kadar ateş etti
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti
14:49
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye’ye iade edilecek
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 16:29:15. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Gürlek: Gülcan Yazıcı cinayetinde DNA eşleşmesiyle gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.