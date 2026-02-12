Gülden Coni Cinayetinde Sanığa 19 Yıl Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gülden Coni Cinayetinde Sanığa 19 Yıl Hapis

Gülden Coni Cinayetinde Sanığa 19 Yıl Hapis
12.02.2026 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Gülden Coni'yi öldüren sanığa 19 yıl hapis cezası verildi; ailesi karara tepki gösterdi.

Edirne'de 16 yaşındaki Gülden Coni'yi okul bahçesinde bıçaklayarak öldüren sanığa verilen 20 yıl hapis cezasının istinaf mahkemesince bozulmasının ardından yeniden görülen davada sanığa 19 yıl hapis cezası verildi.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık E.A. (15) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, taraf avukatları ile maktulün ailesi de hazır bulundu.

Mahkeme Heyeti Başkanı, davanın geçmiş sürecini anlatarak, istinafın bozma ilamını okudu.

Sanık E.A, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, olaydan dolayı pişman olduğunu ifade etti.

Davayı yeniden karara bağlayan mahkeme heyeti sanığa "Çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan 19 yıl hapis verdi.

Duruşmanın ardından Coni'nin annesi Zehra Coni ve ablası Nurhan Alüzrek verilen cezanın yetersiz olduğunu savunarak karara tepki gösterdi.

Anne Coni, genç bir kızı öldürmenin cezasının bu kadar az olmaması gerektiğini ileri sürerek bu kararla sanığın en fazla 8 yıl hapis yatacağını öne sürdü.

Öte yandan İstanbul'da 15 yaşında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi de duruşmayı takip ederek aileye destek verdi.

Olay

Edirne Çavuşbey Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde 5 Nisan 2025'te hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 16 yaşındaki Gülden Coni'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemiş, katil zanlısı 15 yaşındaki E.A. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi 26 Eylül 2025'te E.A'ya "Çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezası vermiş, cezada indirim uygulamamamıştı.

Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi olayın tasarlanması için makul süre geçmediği ve hükmün hatalı verildiği gerekçesiyle bu kararı bozmuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Edirne, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülden Coni Cinayetinde Sanığa 19 Yıl Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın!
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

13:53
Saçlarına yapışıp vurmaya başladı Son günlerin popüler ismi ölümden döndü
Saçlarına yapışıp vurmaya başladı! Son günlerin popüler ismi ölümden döndü
13:36
Ortalık yangın yeri Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
13:26
İstanbul’da ulaşıma zam kapıda İşte yeni tarife
İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife
13:05
Olaylı maçı da o yönetmişti İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:37
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 14:18:01. #7.11#
SON DAKİKA: Gülden Coni Cinayetinde Sanığa 19 Yıl Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.