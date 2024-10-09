Güler: 'İsrail tehdidi için sabırlı olun'

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(ANKARA)- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulu'nda İsrail tehdidi ile ilgili kapalı oturum için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'İsrail tehdidi söz konusu değil, altı hiç doldurulamadı' sözlerinin hatırlatılması üzerine, ""Sayın Genel Başkanı dinleyemedim ne dediğini ama biz onların arzu ettiği onların ihtiyaç duyacağı bilgileri dün orada sunmaya çalıştık. Biraz sabırlı olun, bakacağız. Biraz sabırlı olun diyorum" dedi.

AK Parti grup toplantısı öncesinde bir gazeteci, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e CHP Genel Başkanı Özel'in; TBMM Genel Kurulu'nda dün İsrail tehdidinin görüşüldüğü kapalı oturumla ilgili, "Televizyon kanallarında konuşulan hiçbir şey aktarılmadı. Türkiye'nin gündemi değiştirilmeye çalışılıyor" şeklindeki sözlerini hatırlatarak, bu konudaki görüşlerini. Bakan Güler, "Sayın Genel Başkanı dinleyemedim ne dediğini ama biz onların arzu ettiği onların ihtiyaç duyacağı bilgieleri dün orada sunmaya çalıştık" dedi. Bakan Güler, Özel'in sözlerinin bir kez daha hatırlatılması üzerine de, "Biraz sabırlı olun, bakacağız. Biraz sabırlı olun diyorum. Dünküyleilgili sorular sormayın lütfen" cevabını verdi.

Güler, "Pençe Operasyonu'nda son durum ne, 'Kasım ayında kilidi kapatacağız' demiştiniz" sorusu üzerine de,"Kasıma gelelim bakacağız" dedi. Güler, muhabirin "Ağustos'ta sorulduğunda da 'Kasım'da bakarız' demiştiniz" hatırlatması üzerine Güler, "Orada yapılan işleri her halde tahmin ediyorsunuz değil mi? 40 yıldır uğraştığımız işle uğraşıyoruz. Ağustosta sorarsan tabii Kasım diyeceğim. İnşallah.. Kasım gelince konuşacağız" diye konuştu.

Lübnan'daki vatandaşların tahliyesi sorusuna ise Bakan Güler, "Onlarla ilgili açıklama yapılacak. Biraz sonra takip ederseniz dinleyeceksiniz hepsini" diyerek yanıtladı.