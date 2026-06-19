Güler, Mısır Büyükelçisi'ni Kabul Etti

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Wael İbrahim Ali Bedevi El Şeyh'i Bakanlık'ta kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mısır Büyükelçisi Wael İbrahim Ali Bedevi El Şeyh'i kabul etti" denildi.
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