Güler ve Chikovani'den Savunma Görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile görüştü.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Güler, EFES-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nü takip etmek üzere Türkiye'ye gelen Bakan Chikovani ile bir araya geldi.

