Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan Savunma Bakanı Batlut Damba ile görüştü.
Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Damba'yı Bakanlıkta askeri törenle karşıladı.
İki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Damba, onur kıtasını selamladı.
Bakanlar, törenin ardından basına kapalı görüştü.
Son Dakika › Güncel › Güler ve Damba'dan İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
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