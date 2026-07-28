Güler ve Fidan'dan Bakanlıkta Görüşme - Son Dakika
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Güler ve Fidan'dan Bakanlıkta Görüşme

Güler ve Fidan\'dan Bakanlıkta Görüşme
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Milli Savunma Bakanı Güler ile Dışişleri Bakanı Fidan, Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Güler ve Fidan'ın görüşmesinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanı, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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