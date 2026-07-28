Güler ve Fidan'dan Bakanlıkta Görüşme
Milli Savunma Bakanı Güler ile Dışişleri Bakanı Fidan, Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Güler ve Fidan'ın görüşmesinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.
Kaynak: ANKA
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