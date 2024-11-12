Güler ve Helez Ankara'da Bir Araya Geldi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslar için Ankara'da bulunan Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Ankara temasları kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılandı.

Askeri bandonun iki ülkenin milli marşlarını çalmasının ardından iki Bakan, önce askeri bandoyu daha sonra asker kıtasını selamladı. Daha sonra Bakan Helez, Bakanlık yetkilileriyle de selamlaştı. İki ülke bayrağının önünde basın mensuplarına poz veren Güler ve Helez, daha sonra sonra baş başa görüşmelerini gerçekleştirmek üzere tören alanından ayrıldı.