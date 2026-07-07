Güler ve Koizumi Görüştü

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 36'ncı NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi ile ATO Congresium'da görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
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