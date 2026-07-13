Güler ve Mısır Genelkurmay Başkanı Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mısır Silahlı Kuvvetler Başkomutanı, Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Korgeneral Eşref Salim Zahir ile görüştü.
Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Zahir???????'i Bakanlıkta askeri törenle karşıladı.
İki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Zahir???????, onur kıtasını selamladı.
Bakanlar, törenin ardından basına kapalı görüştü.
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