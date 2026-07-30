Gulf Ülkeleri Suudi Arabistan'a Destek Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gulf Ülkeleri Suudi Arabistan'a Destek Verdi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuveyt, Bahreyn, Katar ve diğer Arap ülkeleri Suudi Arabistan'a yapılan İHA saldıralarını kınadı.

Kuveyt, Bahreyn, Katar, Yemen, Mısır, Fas ve Moritanya, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesi ve Riyad'daki petrol tesislerini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alan saldırıları kınayarak Riyad yönetimine tam destek verdiklerini bildirdi.

Kuveyt, Bahreyn, Katar, Yemen, Mısır, Fas ve Moritanya Dışişleri Bakanlıklarından yapılan açıklamalarda, saldırıların Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve bölge güvenliğine açık bir ihlal olduğu vurgulandı.

Ülkeler, Suudi Arabistan'ın güvenliğini, tesislerini ve vatandaşlarını koruma ile meşru müdafaa hakkını tam olarak desteklediklerini beyan etti.

Bahreyn ve Yemen, Irak hükümetine çağrıda bulunarak silahlı grupların Irak topraklarını komşu ülkelere saldırı amacıyla kullanmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan, dün, söz konusu saldırıların Irak topraklarında konuşlu "İran yanlısı milisler" tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Bunun ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) dün, ABD ve Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın doğusunda İran yanlısı gruplara ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

Saldırıların ardından Basra ve Bağdat'ın güneyindeki Vasit vilayetinde patlamalar meydana geldiği bildirilmişti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğu bölgesi ve Riyad'daki petrol tesislerini hedef almaya çalışan çok sayıda İHA'nın hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini açıklamış, saldırıların Irak topraklarından ve İran yanlısı milisler tarafından gerçekleştirildiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Suudi Arabistan, Güvenlik, Bahreyn, Kuveyt, Güncel, Katar, Gulf, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gulf Ülkeleri Suudi Arabistan'a Destek Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizde dronla yeri belirlenip kurtarılan genç, hastanede hayatını kaybetti Denizde dronla yeri belirlenip kurtarılan genç, hastanede hayatını kaybetti
Menemen’de makilik alanda yangın Menemen'de makilik alanda yangın
Haşdi Şabi: ABD ve Suudi Arabistan’ın Irak’taki saldırılarında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Haşdi Şabi: ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki saldırılarında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İsrail basınından Şara analizi Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti İsrail basınından Şara analizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti
WhatsApp’a yıllardır beklenen özellik geldi Artık telefona ihtiyaç kalmayacak WhatsApp'a yıllardır beklenen özellik geldi! Artık telefona ihtiyaç kalmayacak
Türkiye’den vize isteyen ve istemeyen ülkeler hangileri Türkiye'den vize isteyen ve istemeyen ülkeler hangileri?

23:21
Fed’in faiz kararının ardından altında sert yükseliş
Fed'in faiz kararının ardından altında sert yükseliş
23:00
Fenerbahçe Polonya’da turladı İşte sarı-lacivertlilerin 3. turdaki rakibi
Fenerbahçe Polonya'da turladı! İşte sarı-lacivertlilerin 3. turdaki rakibi
22:54
Evinde ölü bulunan şef Eren Kaşıkçı’nın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı
Evinde ölü bulunan şef Eren Kaşıkçı'nın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı
22:01
Kulisler yine yangın yeri Gelecek Partisi’ni kapatan Davutoğlu ile ilgili “AK Parti“ iddiası
Kulisler yine yangın yeri! Gelecek Partisi'ni kapatan Davutoğlu ile ilgili "AK Parti" iddiası
21:34
Giresun’da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Giresun'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
20:15
Yine ciğerlerimiz yanıyor 4 ilde orman yangını
Yine ciğerlerimiz yanıyor! 4 ilde orman yangını
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 02:16:42. #7.13#
SON DAKİKA: Gulf Ülkeleri Suudi Arabistan'a Destek Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.