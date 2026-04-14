Gülistan Doku İçin 7 Yıldır Adalet Arıyorlar

14.04.2026 14:30
Gülistan Doku'nun ailesi, kızlarının kayboluşunun üzerinden 7 yıl geçtiğini belirterek adalet talep etti.

'7 YILDIR ADALET ARIYORUZ'

Tunceli'de 5 Ocak 2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken; Gülistan'ın ablası Aygül Doku ve ailesi son gelişmeleri takip etmek üzere Tunceli Adliyesi'ne geldi. Burada açıklamalarda bulunan Aygül Doku, "Yaralı bir aileyi oraya götürüp, 'Yasını tutun, kızınız intihar etti' dedi Tuncay Sonel bize. Köprünün başında dalgıç abiler her çıkışında, 'Kızınız burada yok' derken; o, 'Bana inanın. 2 çocuğum üzerine yemin ederim, size kızınızın bedenini vereceğim' demişti. Dün Türkiye büyük bir zalimliğin, kötülüğün, caniliğin örneğini birebir daha gördü. 7 yıldır öz kızımızı bizden aldılar, bizi kandırdılar. Tiyatro izler gibi, film izler gibi dünyanın gözü önünde bizi izlediler. Başsavcımız Ebru Cansu tarih yazıyor. Bunun üzerinin örtülmesini istemiyoruz. 7 yıldır adalet arıyoruz. Sizler Gülistan'ın sesini duyurmasaydınız, kadınlar, 'Gülistan Doku nerede' demeseydi, Başsavcı Ebru Cansu olmasaydı, 'Gülistan intihar etti' olarak kalacaktı. Bu bir utançtır" diye konuştu. Anne Bedriye Doku ise "Kızımın cenazesini istiyorum. Cenazesini almadan buradan gitmeyeceğim" dedi.

Serhat Ozan YILDIRIM-Aziz ÖNAL/TUNCELİ,

Kaynak: DHA

Nereden nereye! Bir zamanlar kalecilerin kabusuydu şimdi topa vuramıyor
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: "Vali aldı ama savcılığa vermedi" iddiası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
