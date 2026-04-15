Gülistan Doku'nun Kaybolması: Yeni Görüntüler

15.04.2026 11:49
Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün şüphelilerin lüks araçta görüntüleri soruşturma dosyasına eklendi.

(TUNCELİ)Haber: Caner AKTAN

- Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma dosyasına, genç kızın en son görüldüğü 5 Ocak 2020 gecesi şüpheliler Umut Altaş ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in lüks bir otomobilin içinde görüntülendiği Plaka Tanına Sistemi (PTS) görüntüleri girdi.

Tunceli'de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamaması üzerine yürütülen soruşturmada gelişmeler sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, şu anda ABD'de firari konumda bulunan şüpheli Umut Altaş ile dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in lüks bir otomobilin içinde seyrederken elde edilen PTS görüntüleri de soruşturma dosyasına kazandırıldı.

Söz konusu görüntülerin Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 gecesine ait olduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA

