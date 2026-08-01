Gülistan Doku Soruşturmasında 11 Tutuklama

GÜLİSTAN Doku soruşturması kapsamında gerçekleştirilen 4'üncü dalga operasyonda 27 Temmuz'da gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i tutuklandı, 6 kişi adli kontrolle serbest kalırken, bir kişi de savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. 1 kişinin savcılıktaki işlemi ise devam ediyor. Böylelikle Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 27'ye yükselmiş oldu.

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturma kapsamında, kolluk görevlilerinden şüpheli işlemler yaptığı değerlendirilen 19 kişinin yakalanması için 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 4'üncü dalga operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun bulunduğu 19 şüpheliden, jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8'i 29 Temmuz sabah saatlerinde Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık, 6 kişi hakkında tutuklama, bir kişiyi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk ederken, bir kişi ise ifadesinin alınmasının ardından salıverildi. Sulh Ceza Hakimliği, 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı verirken, 3 kişiyi adli kontrolle serbest bıraktı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra 30 Temmuz günü adliyeye çıkarılan 6 kişiden 5'i Sulh Ceza hakimliğince tutuklanırken bir kişi adli kontrolle serbest kaldı.

DÜN ADLİYEYE GETİRİLDİLER

Jandarma tarafından gözaltına alınan 19 şüpheliden kalan 5'i 31 Temmuz günü adliyeye getirildi. Savcılıktaki ifade işlemi sonrası Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı. Bir şüphelinin savcılıktaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 27'ye yükselmiş oldu.