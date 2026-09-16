Gülistan Doku soruşturmasında 2 şüpheli daha tutuklandı, tutuklu sayısı 38'e çıktı
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Gülistan Doku soruşturmasının 6. dalgasında 2 şüpheli daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan toplam şüpheli sayısı 38'e yükseldi.
(ERZURUM) – Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha tutuklandı, soruşturmanın toplam tutuklu şüpheli sayısı 38 oldu.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli, 7 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden 5'i önceki gün adliyeye sevk edilmiş, 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Gözaltında kalan 6 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si doğrudan, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma savcısının tutuklanmasını talep ettiği 2 şüpheli ise sulh ceza hakimliğindeki sorgularının ardından tutuklandı.
Soruşturmanın 6. dalgasında tutuklanan şüpheli sayısı 6'ya, Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan toplam şüpheli sayısı ise 38'e yükseldi.
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