Gülistan Doku Soruşturmasında 5. Dalga Operasyonda Gözaltına Alınan 2 Zanlıdan 1'i Tutuklandı, Tutuklu Sayısı 30'a Yükseldi - Son Dakika
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Gülistan Doku Soruşturmasında 5. Dalga Operasyonda Gözaltına Alınan 2 Zanlıdan 1'i Tutuklandı, Tutuklu Sayısı 30'a Yükseldi

Gülistan Doku Soruşturmasında 5. Dalga Operasyonda Gözaltına Alınan 2 Zanlıdan 1\'i Tutuklandı, Tutuklu Sayısı 30\'a Yükseldi
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Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmanın 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'sinin işlemleri tamamlandı. Erzurum Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 30'a yükseldi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'sinin daha işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 30'a yükseldi.

5 şüphelinin işlemleri devam ediyor

Diğer 5 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

Şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklanmış, A.K ile V.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Başsavcılık, iki dalgıç polise verilen adli kontrol kararına itiraz etmişti.

Operasyonda, Temmuz 2017 ile Temmuz 2019 arasında Tunceli İl Jandarma Komutan Vekilliği ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunan A.K. ile eşi B.H.K, polis dalgıçları Gürkan Gürdal, A.K. ve V.İ., soruşturma kapsamında önceden tutuklanan güvenlik korucusu Fatih Ö.'nün çocukları D.Ö., S.Ö. ve N.M.Ö. ile eşi S.Ö. ve o dönem üniversite öğrencisi olan P.B. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gülistan Doku Soruşturmasında 5. Dalga Operasyonda Gözaltına Alınan 2 Zanlıdan 1'i Tutuklandı, Tutuklu Sayısı 30'a Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülistan Doku Soruşturmasında 5. Dalga Operasyonda Gözaltına Alınan 2 Zanlıdan 1'i Tutuklandı, Tutuklu Sayısı 30'a Yükseldi - Son Dakika
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