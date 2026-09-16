Gülistan Doku soruşturmasında 6'ncı dalga operasyonda 6 şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gülistan Doku soruşturmasında 6'ncı dalga operasyonda 6 şüpheli daha tutuklandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında 'delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği' gerekçesiyle 7 ilde düzenlenen 6'ncı dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 38'e yükseldi.

GÜLİSTAN Doku cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında 'delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği' gerekçesiyle düzenlenen 6'ncı dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Böylece Gülistan Doku cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 38'e çıktı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında 'delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği' gerekçesiyle harekete geçti. Bu kapsamda 12 Eylül'de 6'ncı dalga operasyon düzenlendi. 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i, 'soruşturma sürecine müdahale ve delilleri karartmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli de dün adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerden 2'si savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılırken, 4'ü Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

6'ncı dalga operasyonda toplam 6 şüpheli tutuklanırken, böylece Gülistan Doku cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 38'e çıktı.

Kaynak: DHA

Gülistan Doku, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülistan Doku soruşturmasında 6'ncı dalga operasyonda 6 şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti
Eş-Şara’dan Erdoğan’a teşekkür: ABD yaptırımları arabuluculukla kalktı Eş-Şara'dan Erdoğan'a teşekkür: ABD yaptırımları arabuluculukla kalktı

11:45
Ferdi’nin arkadaşı geliyor Fenerbahçe’ye Premier Lig’den yıldız
Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız
11:41
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
11:38
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak Bakan Şimşek’ten açıklama var
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var
11:30
İsmail Kartal’dan radikal karar Olan Kerem’e oldu
İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu
11:06
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü
10:51
Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı
Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 12:15:24. #.0.2#
SON DAKİKA: Gülistan Doku soruşturmasında 6'ncı dalga operasyonda 6 şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement