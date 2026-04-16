Gülistan Doku Soruşturmasında Bir Tutuklama Daha

16.04.2026 21:10
Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili Erdoğan Elaldı tutuklandı.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada Erdoğan Elaldı da tutuklandı.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 4 kişi sabah saatlerinde Tunceli Adliyesine sevk edilmişti. Gökhan Ertok'un ardından Erdoğan Elaldı da tutuklandı. Savaş Gültürk ve Süleyman Önal'ın ise savcılık işlemleri devam ediyor.

Antalya'da gözaltına alınan Erdoğan Elaldı daha önce Tunceli İl Özel İdaresi personeliydi. Elaldı, TCK'nın 81. maddesindeki kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: ANKA

