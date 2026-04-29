Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Sonel'in ifadesinin yeni bölümleri ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Sonel'in ifadesinin yeni bölümleri ortaya çıktı

29.04.2026 13:33
Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in savcılık ifadesinin yeni kısımlarını paylaştı. İfadede, SIM kartın usulsüz gönderilmesi, Zeynal Abarakov'un yurt dışından getirilmesi ve AKP il başkanının referansıyla başhekim atanması gibi detaylar yer aldı.

Gülistan Doku'nun 2020'de Dersim'de kaybolmasına ilişkin soruşturmada tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel'in ifadesinin yeni bölümleri ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de Sonel'e 78 soru yöneltildiğini ve ifadenin 21 sayfa olduğunu belirtti.

Sonel, Gülistan Doku'nun SIM kartını resmi yazı olmadan Ankara Emniyeti'nde görevli eski polis Gökhan Ertok'a gönderdiğini kabul etti. Ertok'la iş insanı Mehmet Aca üzerinden tanıştığını söyledi. Ferhat Güven'in emniyet müdürü tarafından tavsiye edildiğini ve sosyal projelerde görevlendirildiğini ifade etti.

Eski Başhekim Çağdaş Özdemir'in atanmasında dönemin AKP İl Başkanı'nın olumlu referansının etkili olduğunu itiraf etti. Oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku ile tanışmadığını, hamilelik iddiasının iftira olduğunu söyledi.

Zeynal Abarakov'un yurt dışından getirilmesi sürecinde İçişleri Bakanlığı'nın talimat verdiğini, bilet parasını emniyetin karşıladığını iddia etti. Abarakov'un ailesiyle Antalya'ya yerleştirilmesinde amacın koruma olduğunu söyledi.

Sonel, arama sürecinde ailenin yanında olduklarını, barajda arama yapıldığını belirtti. Kendisine ve oğluna yönelik iddiaları 'itibar suikastı' olarak nitelendirdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

