Gülistan Doku Soruşturmasında Eski Valiye Soruşturma - Son Dakika
Gülistan Doku Soruşturmasında Eski Valiye Soruşturma

17.04.2026 12:06
Tunceli'de kayıp Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı.

TUNCELİ'de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturması kapsamında, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında iddialarla ilgili soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialarla ilgili soruşturma başlatıldı. İddialara ilişkin müfettiş görevlendirmesi yapıldı.

Öte yandan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı da Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında işlem yapılmak üzere gereğinin takdir ve ifası için Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazdı. Yazıda, Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturma dosyasında 'Kasten insan öldürme', 'Cinsel saldırı', 'Suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi', 'Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Suçu bildirmeme', 'Suçluyu kayırma' suçlarından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Yazıda, "Ekte sunulan bilgi ve belgelerden mevcut delil durumu itibari ile dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in TCK'nın 281/1-2 maddesinde düzenlenen eylemleri gerçekleştirdiğine dair yeterli suç şüphesine ulaşıldığı, ancak Tuncay Sonel'e ilişkin isnat ve iddiaların kişisel suç niteliğinde olduğu, 5271 sayılı CMK'nın161/6'ncı maddesi gereğince valilerin kişisel suçlarından dolayı soruşturma yetkisinin suç tarihinde görev yaptıkları ilin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesinin bulunduğu yerdeki il Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu şeklinde düzenleme bulunması sebebi ile Cumhuriyet Başsavcılığınızca Tuncay Sonel hakkında mevcut delil durumuna göre değerlendirme yapılmak üzere; gereğinin takdir ve ifası rica olunur" denildi.

Valiler hakkında kişisel suçları sebebiyle soruşturma yapılmasının, suç tarihinde görev yaptığı ilin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütüldüğü, görev sebebiyle soruşturma yapılmasının ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının yetkisiyle yürütüldüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Gülistan Doku, Tuncay Sonel, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülistan Doku Soruşturmasında Eski Valiye Soruşturma - Son Dakika

Kartal’da 5. katta yalnız yaşayan kadın bıçaklanarak öldürüldü Kartal'da 5. katta yalnız yaşayan kadın bıçaklanarak öldürüldü
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip... Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
Real Madrid soyunma odasında başkandan şok: Arda sen dışarı çık... Real Madrid soyunma odasında başkandan şok: Arda sen dışarı çık...
Ayla öğretmenin eşi: Buraya ev yaptıracaktık, cenazesi geldi Ayla öğretmenin eşi: Buraya ev yaptıracaktık, cenazesi geldi
Sinem Dedetaş’ın acı günü Sinem Dedetaş'ın acı günü
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu Bir dizi aşkı daha gerçek oldu

11:47
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak
11:33
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı! Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
11:03
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
11:00
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
10:42
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
10:35
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Gülistan Doku Soruşturmasında Eski Valiye Soruşturma - Son Dakika
