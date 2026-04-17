Gülistan Doku Soruşturmasında Eski Valiye Soruşturma

TUNCELİ'de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturması kapsamında, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında iddialarla ilgili soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialarla ilgili soruşturma başlatıldı. İddialara ilişkin müfettiş görevlendirmesi yapıldı.

Öte yandan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı da Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında işlem yapılmak üzere gereğinin takdir ve ifası için Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazdı. Yazıda, Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturma dosyasında 'Kasten insan öldürme', 'Cinsel saldırı', 'Suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi', 'Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Suçu bildirmeme', 'Suçluyu kayırma' suçlarından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Yazıda, "Ekte sunulan bilgi ve belgelerden mevcut delil durumu itibari ile dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in TCK'nın 281/1-2 maddesinde düzenlenen eylemleri gerçekleştirdiğine dair yeterli suç şüphesine ulaşıldığı, ancak Tuncay Sonel'e ilişkin isnat ve iddiaların kişisel suç niteliğinde olduğu, 5271 sayılı CMK'nın161/6'ncı maddesi gereğince valilerin kişisel suçlarından dolayı soruşturma yetkisinin suç tarihinde görev yaptıkları ilin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesinin bulunduğu yerdeki il Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu şeklinde düzenleme bulunması sebebi ile Cumhuriyet Başsavcılığınızca Tuncay Sonel hakkında mevcut delil durumuna göre değerlendirme yapılmak üzere; gereğinin takdir ve ifası rica olunur" denildi.

Valiler hakkında kişisel suçları sebebiyle soruşturma yapılmasının, suç tarihinde görev yaptığı ilin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütüldüğü, görev sebebiyle soruşturma yapılmasının ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının yetkisiyle yürütüldüğü bildirildi.