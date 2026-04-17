Gülistan Doku Soruşturmasında Gerginlik

17.04.2026 00:25
Tunceli'de Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili adliye önünde gerginlik yaşandı.

Haber: Barış Tüysüz

(TUNCELİ) - Tunceli'de 2020 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri sürerken, adliye önünde taraflar arasında gerginlik yaşandı.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin Tunceli Adliyesi'ndeki ifade işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinin ardından, şüpheli yakınları ile Gülistan Doku'nun ailesi arasında gerginlik çıktı. Olay üzerine güvenlik güçleri adliye çevresinde önlem aldı.

Gerginliğe karışan ve şüphelilerden Savaş Gültürk'ün yakınları olduğu öğrenilen kişiler, polis ekipleri eşliğinde adliye çevresinden uzaklaştırıldı.

Doku'nun yakınlarından biri yaşananlara tepki göstererek, "Canımızı aldılar. 6 senedir sabrediyoruz. Gene geldiler bize saldırdılar" ifadelerini kullandı.

"Biz 7 yıldır adalet arıyoruz"

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, yaşananlara ilişkin, "Bize baktı 'siz kimsiniz! bizim sayımız çok' dedi. Sayın savcımızdan Tuncay Sonel'in yakalanmasını ve bu olayın çözülmesini istiyoruz. Biz bir kızımızı kaybettik. Ailemizden başka birini kaybetmeye tahammülümüz yok. Savaş'ın kardeşi tenhada kız kardeşimi yakalayıp 'Sen beni tanıyor musun?' dedi. Bu cüret nereden geliyor? Biz 7 yıldır adalet arıyoruz. Adliyenin önünde bize saldırıyorlar. Buna bir çözüm bulunmalı." dedi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
