Gülistan Doku Soruşturmasında Gözaltılar

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Gülistan Doku'nun ölümünün daha fazla geciktirilmeden aydınlatılması, sorumlu olan tüm faillerin yargılanması ve cezalandırılması için soruşturma aleni ve açık sürdürülmelidir. Adalet için sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gülistan Doku'nun kaybolmasının üzerinden 6 yıl geçti ancak soruşturmanın başından beri bilinen isimler 6 yıl sonra gözaltına alınıyor. Bu da ailenin, kadınların ve demokrasi güçlerinin ısrarlı mücadelesi ile 'Gülistan Doku'ya ne oldu?" 'sorusunu sormaktan vazgeçmedikleri için gerçekleşebildi. Doku ailesi avukatının basına verdikleri demeçten tüm şüphelilerin henüz gözaltına alınmadığını anlıyoruz. Bunca yıl şüpheliler soruşturulmayıp delillerin karartılmasının önü açıldı."

'Gülistan Doku'ya ne oldu?' sorusu hızla yanıtlanmalı, yıllarca 'intihar' denilerek üzeri örtülmeye çalışılan soruşturma etkin yürütülmelidir. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gülistan'ın kaybedilmesinde adı geçen ve soruşturmanın yıllardır üzerini örtmeye çalışan kamu görevlilerinin yargılanması, koruma zırhlarının kaldırılması gerekmektedir.

Gülistan Doku'nun kaybolduğu günden bu yana bin 513 kadının ölümü şüpheli bırakıldı. Şüpheli kadın ölümleri etkin soruşturulmadığı için şüpheli ölümlerde adı geçen erkekler, başka kadın cinayetlerinin failleri olarak karşımıza çıkıyor. Şüpheli kadın ölümlerinin üstü 'doğal ölüm', 'intihar' olarak örtülmeye çalışılıyor. Şüpheli kadın ölümleri ancak kadınlar ve demokrasi güçlerinin mücadelesi ve baskısıyla aydınlatılabiliyor. Şüpheli kadın ölümlerinin üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz.

Gülistan Doku'nun ölümünün daha fazla geciktirilmeden aydınlatılması, sorumlu olan tüm faillerin yargılanması ve cezalandırılması için soruşturma aleni ve açık sürdürülmelidir. Adalet için sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Tüm kamuoyunu 'Gülistan Doku'ya ne oldu?' sorusunu daha yüksek sesle, ısrarla sormaya devam etmeye çağırıyoruz."