Gülistan Doku Soruşturmasında Tutuklama - Son Dakika
Gülistan Doku Soruşturmasında Tutuklama

18.04.2026 15:17
Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada eski polis Şükrü Eroğlu tutuklandı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şükrü Eroğlu, dün jandarmadaki işlemlerinin ardından Tunceli Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şükrü Eroğlu, hakimlikte yeniden yapılan sorgusunun ardından tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 9'a çıktı.

Dün adliyeye çıkartılan dönemin Tunceli Valisi Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in ise işlemleri devam ediyor.

8 zanlı tutuklanmıştı

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in de aralarında bulunduğu 15 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, Doku'nun sim kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer tutuklanmış, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ile Uğurcan A. ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığınca açığa alınan ve Elazığ'da gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel, Erzurum'a getirilmişti. Eski başhekim Özdemir'in jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı olduğu belirtilen ve ABD'de bulunan şüpheli Umut A. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

Gülistan Doku, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülistan Doku Soruşturmasında Tutuklama - Son Dakika

Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz Boğazı’nın açıklamasına Trump’tan ilk yorum Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum
Kim Min-Jae Süper Lig’e geri dönüyor Bonservisi dahi belli Kim Min-Jae Süper Lig'e geri dönüyor! Bonservisi dahi belli
PFDK’den ceza alan Ali Yiğit Buruk’a bir kötü haber daha PFDK'den ceza alan Ali Yiğit Buruk'a bir kötü haber daha
Fenerbahçe’den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket Fenerbahçe'den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket
Osimhen kadroda mı Galatasaray’ın kamp kafilesi belli oldu Osimhen kadroda mı? Galatasaray'ın kamp kafilesi belli oldu

15:16
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
14:47
Mansur Yavaş, Özgür Özel’e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
14:35
Sadettin Saran, Ederson’un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
Sadettin Saran, Ederson'un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
14:31
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada Cinayeti itiraf eden biri var
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! Cinayeti itiraf eden biri var
13:59
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
13:56
Hürmüz Boğazı’nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
SON DAKİKA: Gülistan Doku Soruşturmasında Tutuklama - Son Dakika
