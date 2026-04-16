Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Rapor

Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin hazırlanan 41 sayfalık görüntü inceleme raporunda, Doku'nun 4 ve 5 Ocak 2020 tarihlerindeki hareketleri, güvenlik kamerası ve KGYS kayıtları üzerinden ayrıntılı olarak incelendi. Dosyaya giren raporda, Doku'nun kent merkezindeki kafeye girişi, çıkışı, yaya olarak ilerlediği güzergah, minibüs durağında beklemesi ve daha sonra minibüse binerek Elazığ istikametine doğru gitmesi tek tek görüntülere dayandırıldı. Raporun sonuç bölümünde ise bazı kamera kayıtlarının eksik olduğu tespitine de ayrıca yer verildi.