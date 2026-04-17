Gülistan İçin Adalet Arayışı

17.04.2026 16:43
Kadın örgütleri ve milletvekilleri, Tuncay Sonel hakkında açılan soruşturmayı destekliyor.

'VALİ SONEL HAKKINDA AÇILAN SORUŞTURMA 'GÜLİSTAN'IN YANINDAYIZ' MESAJIDIR'

Tunceli Kadın Platformu'nun çağrısıyla Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan ve çevre illerden gelen kadın örgütleri, Tunceli Barosu ile Erzincan Barosu avukatları, CHP ve DEM Parti milletvekilleri ile Gülistan Doku'nun ailesi ve çok sayıda kişi adliye binası önünde toplandı. Kalabalık, sık sık 'Gülistan Doku nerede' sloganı attı. Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, burada yaptığı açıklamada, "Umudumuzun tam bittiği, artık biz ne yapacağız dediğimiz anda dosyamıza şu andaki Başsavcımız Ebru Cansu geldi. Ben Ebru Cansu'ya, başsavcıma, ailem adına, ülkem adına ne kadar teşekkür etsem azdır. Çünkü bugün ben, annem ve hepimiz bu tabloyu görüyorsak onun insanüstü muazzam çalışmasıdır. Kuyudan iğne kazarak Gülistan'ımızın delilerine ulaşmıştır. Bakın, biz bu kente ilk geldiğimizde dönemin valisi Tuncay Sonel bizi Dinar Köprüsü'ne götürmüştür. Kızınız intihar etti. Oğlum da var demiyor. İki tane çocuğum var ama bize diyor ki: 'İki kızım üzerine yemin ederim Gülistan intihar etti. Size bedenini vereceğim.' Bizi ve devletin bütün kurumlarını köprüye kilitleyip ki videoları var. Herkesin izlemesini istiyorum bu şekil o videoları görmesini isterim. Bizi köprüye kilitleyip aslında arka taraftan 'Tuncay Sonel Şebekesi' ismini koydu benim ailem. Kızımıza, yavrumuza, Gülistan'ımıza ulaşabileceğimiz bütün delilleri vahşice, canice, bir hayvanı, vahşi bir hayvanın avına yapmayacağı şeyleri bize yapmışlar, yaptılar. Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel gizli tanığın ifadesiyle ki bütün ifadeleri her şeyle uyuşuyor. Önce kız kardeşim Gülistan Doku'ya tecavüz etmiştir. Sonra babası da valiliğin verdiği bütün yetkileriyle oğlunun bu pisliğini kapatmak için bir şebeke örgütü kurarak kızımıza ulaşabileceğimiz bütün delileri yok etmeye kalkışmıştır. Ama başaramamıştır. Gelinen aşamada Adalet Bakanımızın, İçişleri Bakanımızın adalet yolunu açması ve Tuncay Sonel'in görevinden alınıp hakkında soruşturma başlatması açık bir hakikatin, doğruluğun 'Gülistan'ın yanındayız' mesajıdır. Eğer bugün benim ve ailemin içine bu kadar dopdolu bir umut doğmuşsa inanın, benim halkımın vicdanlı insanları içindir. 'Gülistan Doku nerededir?' diyenlerdir ve Başsavcımın, Ebru Cansu'nun ve ismini sayamadığım ekibinin emeği sonucundadır. Büyük bir büyük bir sabırla bu dosyanın çözülmesini bekliyor olacağız" dedi.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Tuncay Sonel, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
