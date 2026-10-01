Güllü davasında Kader Tut en ağır cezayı istedi, yeğeninin plan yaptığını iddia etti

'BELKİ SANIK KOLTUĞUNDA BEN OLACAKTIM'

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın duruşmasında söz verilen ablası Kader Tut, kardeşinin ölümünden sorumlu olan kişilerin en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. Kardeşiyle ara sıra tartışıp küstüklerini söyleyen Kader Tut, yeğeni Tuğyan Ülkem Gülter'in suçu üzerine atmak için kendisiyle ilgili plan yaptığını iddia ederek, şöyle konuştu:

"?Çok elim bir olay yaşandı. Aradan 1 yıl geçti, acısı hala devam ediyor. Kim ya da kimler yaptıysa, en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum. ?Olaydan kısa süre önce Gül ile dargındık. Ara sıra tartışır, küserdik. Tuğyan aradı, ilk defa barışmamız için yalvardı. Hatta Karmen'in doğum günü olduğunu Çınarcık'a gelmemi istedi. Çok ısrar edince geldim ama doğum günü hazırlığı yoktu. Yalandan doğum günü partisi yaptık. Akşamına Gül ile alkol aldık. Ben sigara elimde lavaboya giderken kül halıya düştü. Tuğyan hemen annesine söyledi, hatta küllüğü de koltuğa döktüğümü söyledi. Gül de haklı olarak bana kızdı, kavga ettik. Ben ayrıldım ve Antalya'ya evime gittim. Benim ayrılışım Tuğyan'ın planını bozdu. Oradan ayrılmasaydım belki sanık koltuğunda ben olacaktım. Suçu bana atacaktı. Ben Gül ile bir küser, bir barışırdım. Tartışırdık, sonra beni arardı ya da Antalya'da programı olduğu zaman, 'Lütfen konsere gel' der, barışırdık. Tuğyan çok şirret, sorunlu bir çocuktu. Hiç iyi bir evlat olmadı."

Mehmet İNAN-Zehra BAYKAL YILDIZ/YALOVA,