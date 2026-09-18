Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Önge, mesajında, vatanın bağımsızlığı ve milli birlik uğruna canlarını siper eden gazilerin milletin en büyük gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Gazilerin cesaretin, fedakarlığın ve vatan sevgisinin abideleri olduğunu ifade eden Önge, şunları kaydetti:

"Gazilerin üstün gayretleri ve emanet ettikleri bu kutsal vatan toprakları, bizler için her zaman en büyük değerdir. Bizlere düşen görev, şehit ve gazilerimizin emanetine sahip çıkmak, bu topraklarda birlik ve beraberlik içinde geleceğe kararlılıkla yürümektir."

Önge, vatan, bayrak ve bağımsızlık uğruna gözünü kırpmadan canını ortaya koyan tüm gazileri minnet ve şükranla andığını kaydetti.