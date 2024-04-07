Gülnar Belediyesi nisan ayı meclis toplantısının ilk oturumu gerçekleştirildi.
Meclis salonundaki toplantı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Belediye Başkanı Fatih Önge'nin yönetiminde yapılan toplantıda, 17 gündem maddesi görüşüldü, encümen ve komisyon üyeleri seçildi.
Önge, meclis üyeleriyle el ele vererek ilçeye hizmet edeceklerini söyledi.
Son Dakika › Güncel › Gülnar Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci başkanlığında 2024 Yılı Nisan Ayı Meclisi toplandı. Meclis üyeleriyle bir araya gelen Mandalinci, Bodrum'un kalkınması için iş birliği ve ortak akılla çalışacaklarını belirtti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Töre, AA'nın ana vatanın sesini duyurmak amacıyla kurulduğunu ve dünyanın en saygın ajanslarından biri olduğunu belirtti.
Fenerbahçe U19 Takımı, Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya geldi. U19 takımı, İstanbul'dan özel uçakla Şanlıurfa'ya ulaştı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de kafilede yer aldı.
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bayramlaşma ziyaretlerine bugün de devam etti. Yeşilbelde, Karacasöğüt, Çamlı, Çetibeli'de vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ünlü, 'Mahallelerin sorunlarını daha iyi tespit ve çözüm için her zaman kapınızı çalacağız. Sizlerle hep iç içe, yan yana olacağız' dedi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 34. haftasında Isparta 32 Spor ile Erzincanspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. İki takımın golünü de Mehmet Küçükdurmuş ve Ziya Alkurt attı.
Sizin düşünceleriniz neler ?