Gülnar\'da gaziler ve şehit aileleri iftarda buluştu

Gülnar Kaymakamlığı ve Gülnar Belediyesi tarafından gaziler ve şehit ailelerine iftar verildi.

Bir restoranda düzenlenen iftara, Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Gülnar Kaymakamı Şanal, şehit yakınları ve gazilerin her zaman devletin ve milletin gönlünde özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Gülnar Belediye Başkanı Önge de şehit aileleri ve gazilerin millet için taşıdığı değerin her zaman büyük olduğunu kaydetti.