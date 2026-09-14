Gülnar Kaymakamı Aslan ve Başkan Önge'den yeni eğitim yılı mesajı

Gülnar Kaymakamı Emrah Aslan ve Belediye Başkanı Fatih Önge, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Aslan, mesajında, gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesinin birincil görevleri olduğunu belirtti.

Öğretmen ve öğrencilere başarı dileyen Aslan, "Gülnar Kaymakamlığı olarak okullarımızın huzur ve güven içerisinde eğitim-öğretime devam etmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Gülnar Belediye Başkanı Önge de belediye olarak eğitime verdikleri desteğin artarak devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Eğitim, bir toplumun geleceğini inşa eden en sağlam temeldir. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni eğitim-öğretim yılının tüm eğitim camiamıza ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum."