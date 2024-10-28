Gülşen\'in Babası Ordu\'da Defnedildi

GAZİANTEP'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun babası Arslan Bayraktar (79), memleketi Ordu'da toprağa verildi. Gülşen, cenazede taziyeleri kabul etti.
Türk Pop müziğinin sevilen isimlerinden Gülşen'in babası Arslan Bayraktar, Gaziantep'te oğlunun evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Gülşen, babasının ölüm haberini Gürcistan'daki programı sırasında aldı, cenazeye katılmak için Ordu'ya geldi. Arslan Bayraktar, doğup büyüdüğü Ordu'nun Altınordu ilçesi Yemişli Mahallesi'ndeki evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Gülşen, cenazede taziyeleri kabul etti.
Haber - Kamera: Emrullah CESUR/ORDU,
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