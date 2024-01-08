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Gülseren Budayıcıoğlu, Yalova'da halka açık seminer verecek - Son Dakika
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Gülseren Budayıcıoğlu, Yalova'da halka açık seminer verecek

Akkim'in düzenlediği halka açık seminerler kapsamında, Psikiyatrist ve Yazar Gülseren Budayıcıoğlu, 10 Ocak'ta Yalova'da 'Aile içi iletişim' başlıklı bir seminer verecek. Seminerde, aile içi iletişimde sağlıklı ilişkilerin önemi ve çeşitli konular ele alınacak. Seminer ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilecek.

Gülseren Budayıcıoğlu, Yalova\'da halka açık seminer verecek
08.01.2024 - 12:20,
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Akkök Holding bünyesinde faaliyet gösteren Akkim, halka açık seminerlerine devam ediyor. Bu kapsamda Psikiyatrist ve Yazar Gülseren Budayıcıoğlu, 10 Ocak'ta Yalova'da halka açık seminer verecek.

'Aile içi iletişim" başlığıyla düzenlenecek halka açık seminerde Gülseren Budayıcıoğlu, aile içi iletişimde sağlıklı ilişkilerin önemini vurgulayacak. Çatışma yönetimi, sağlıklı iletişim becerileri ve aile üyeleri arasındaki bağları güçlendirmek gibi önemli konuların konuşulacağı seminer, halkına açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Psikiyatri alanındaki çalışmalarının yanı sıra, çok satanlar arasına giren ve TV dizileri çekilen pek çok romanı bulunan Gülseren Budayıcıoğlu, Yalova'da 10 Ocak'ta saat 19: 00'da Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde seminer verecek.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Gülseren Budayıcıoğlu, Yalova'da halka açık seminer verecek - Son Dakika


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