Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı Çocuk Romanı Ödülü Sahibi Belli Oldu - Son Dakika
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Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı Çocuk Romanı Ödülü Sahibi Belli Oldu

Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı Çocuk Romanı Ödülü Sahibi Belli Oldu

Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı tarafından düzenlenen Çocuk Romanı Ödülü'nün bu yılki sahibi, Tunç Kurt'un 'Profesör 104- Nükleer Çağ' adlı romanı oldu. Ödül, Türkçeyi doğru ve yalın kullanan yeni kuşak yazarların yetişmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

23.04.2024 12:06  Güncelleme: 12:12
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(ANKARA) - Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı'nca düzenlenen Çocuk Romanı Ödülü'nün bu yılki sahibi, "Profesör 104- Nükleer Çağ" adlı romanıyla Tunç Kurt oldu.

Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı tarafından, Türkçeyi doğru ve yalın kullanan yeni kuşak yazarların yetişmesine katkı sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen Çocuk Romanı Ödülü'nün bu yılki sahibi belli oldu. Dil, anlatım ve içerik açısından özgün, çocuk gerçekliğine uygun, 9-12 yaş okurlara yönelik yazılmış ve daha önce yayımlanmamış eserlerin yarıştığı Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı Çocuk Romanı Ödülü'nde bu sene 42 eser yarıştı.

Dr. Kemal Ateş, Adnan Binyazar, Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, Prof. Dr. Sedat Sever ve Mavisel Yener'den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilen 42 eser arasından, Tunç Kurt'un "Profesör 104- Nükleer Çağ" isimli romanı bu yılın ödülünü almaya değer görüldü.

Gülten Dayıoğlu Ödülleri Organizasyon Komitesi Sekreteri ve Sözcüsü Murat Dayıoğlu, ödülün yeni kuşak yazarların yetişmesinden büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek, "Türk dilinin olumsuz etkilerden arındırılmasının yanı sıra Türkçeyi doğru ve yalın kullanan yeni kuşak yazarların ve araştırmacıların yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Yarışmamız aynı zamanda bir Türkçe ödevi olarak da kabul edilmelidir" dedi.

Tunç, 15 Mayıs 2024 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi'nde yapılacak törende ödül ve sertifikasını alacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı Çocuk Romanı Ödülü Sahibi Belli Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı Çocuk Romanı Ödülü Sahibi Belli Oldu - Son Dakika
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