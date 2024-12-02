GUMA Business Solutions, Boomi ile Türkiye'de Resmi İş Ortağı Oldu - Son Dakika
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GUMA Business Solutions, Boomi ile Türkiye'de Resmi İş Ortağı Oldu

GUMA Business Solutions, Boomi ile Türkiye\'de Resmi İş Ortağı Oldu

Dijital dönüşüm ve ERP çözümleri şirketi GUMA Business Solutions, Boomi'nin Türkiye'deki resmi çözüm ortağı olduğunu duyurarak, işletmelerin sistemlerini modernize etmelerine ve veri entegrasyonunu geliştirmelerine yardımcı olacaklarını açıkladı.

02.12.2024 14:47  Güncelleme: 14:49
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DİJİTAL dönüşüm ve ERP çözümleri şirketi GUMA Business Solutions, Boomi'nin Türkiye'deki resmi çözüm ortağı olduğunu duyurdu. Bu iş birliği ile işletmelerin sistemlerini modernize etmelerini, veri entegrasyonunu geliştirmelerini ve gerçek zamanlı içgörülerle iş süreçlerinin tam potansiyelini ortaya çıkarmalarını sağlayacaklarını hedefliyor.

Dijital dönüşüm ve ERP çözümleri şirketi GUMA Business Solutions, global bulut tabanlı akıllı entegrasyon teknolojilerinin öncülerinden Boomi'nin Türkiye'deki resmi iş ortağı olduğunu duyurdu. GUMA ve Boomi'nin iş ortaklığı, GUMA'nın ev sahipliğinde Kurumsal Dönüşüm Platformu'nun düzenlediği 33'üncü EASDay'de duyuruldu.

Dijital dönüşüm ve IFS ERP alanındaki uzman kadrosuyla kısa sürede global projelere imza attıklarını belirten GUMA Business Solutions Kurucu Ortağı Göksel Sanbay, "Boomi ile iş ortaklığımız sayesinde müşterilerimize dijital dönüşüm yolculuklarında güçlü ve entegre çözümler sunmaktan gurur duyuyoruz. Ev sahipliği yaptığımız Kurumsal Yazılımlar, Teknoloji Günü'nde ilk kez duyurduğumuz iş ortaklığımızdan çok mutluyuz. Entegre kurumsal iş uygulamaları ve IFS ERP alanındaki 20 yıllık deneyimimizle, Boomi'nin yapay zeka destekli güçlü entegrasyon platformu ve bulut hizmeti veren GUMA Cloud sayesinde, müşterilerimize kesintisiz bir dijital dönüşüm deneyimi sağlıyoruz. Hedefimiz, işletmelerin dijital geleceğini inşa ederken her daim yanlarında olan bir çözüm ortağı olarak konumlanmak. Yenilikçi ve esnek çözümlerimizle küresel rekabet avantajımızı artırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

'MÜŞTERİLERİMİZE DAHA HIZLI, ESNEK VE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER SUNMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ'

Küresel pazarda veri entegrasyonu ve otomasyonun güçlü oyuncularından Boomi'nin Türkiye'deki resmi iş ortağı olarak sektördeki konumlarını güçlendirdiklerini vurgulayan GUMA Business Solutions Satış ve Pazarlama Direktörü Öznur Tekiner Şirin ise "Dünyanın lider entegrasyon platformlarından biri olan Boomi, hibrit entegrasyon yetenekleri sayesinde hem bulut hem de şirket içi sistemlerde sorunsuz veri akışı ve entegrasyon imkanı yaratıyor. Platform bağımsız çözümleri sayesinde, işletmelerin süreçlerini optimize etmelerine, gerçek zamanlı verilere dayalı bilinçli kararlar alabilmelerine ve sistemlerini modernize ederek geleceğe hazırlanmalarına olanak sağlıyor. Bu iş birliği ile müşterilerimize daha hızlı, esnek ve yenilikçi çözümler sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu çözümleri, uluslararası projelerden elde ettiğimiz bilgi birikimi ve tecrübe ile birleştirerek, maksimum müşteri memnuniyeti ve başarı odaklı projeler geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GUMA Business Solutions, Boomi ile Türkiye'de Resmi İş Ortağı Oldu - Son Dakika

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