Gümrük Birliği Yenilenmeli

11.05.2026 19:34
Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında 1995'te imzalanan Gümrük Birliği'nin yenilenmesi gerektiğini belirterek, "2026'nın ekonomik meselelerini 30 yıl önceki çerçeveyle yönetmek mantıklı değil." dedi.

Prevot, İstanbul'da bir otelde Türk gazetecilerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin mevcut yapısının bugünün ekonomik koşullarıyla örtüşmediğinin altını çizen Prevot, "Bu durum açık ve net. Bu Gümrük Birliği'nin gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Prevot, 1995'te imzalanan anlaşmanın yalnızca belirli malları kapsadığını, hizmet sektörünü içermediğini kaydederek, "2026'nın ekonomik meselelerini 30 yıl önceki çerçeveyle yönetmek mantıklı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Gümrük Birliği'nin hem Türkiye hem de AB için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Prevot, "Bu, Türkiye için olduğu kadar AB için de büyük bir kazanç. Dolayısıyla, bu Gümrük Birliği'ni gözden geçirmek amacıyla daha hızlı ve daha ileri adımlar atıp ilerleyebilirsek harika olur diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Prevot, bu konunun, yeni Gümrük Birliği'nden mümkün olan en yüksek karşılıklı faydanın sağlanabilmesi için "olumlu bir bakış açısıyla" ele alınması gerektiğini belirtti.

"Türkiye, Avrupa kıtasının güneydoğu kanadının koruyucusu"

Türkiye'nin NATO içindeki stratejik konumuna dikkati çeken Prevot, "Türkiye, Avrupa kıtasının güneydoğu kanadının koruyucusu." görüşünü paylaştı.

Prevot, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olduğunu vurgulayarak, ülkenin yalnızca bir müttefik değil, aynı zamanda "stratejik bir partner" olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son 10 yılda savunma harcamalarını yüzde 300 artırdığına dikkati çeken Prevot, bunun NATO açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Prevot, Belçika'nın da geçen yıl NATO'nun gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefini yakaladığını belirterek, "Askeri harcamalar için bir harcama planı belirledik ve bu harcamaları artırmaya devam edeceğiz, çünkü NATO içinde güvenilir bir ortak olmaya devam etmek istiyoruz." yorumunda bulundu.

Belçika'nın NATO genel merkezine ev sahipliği yaptığını anımsatan Prevot, "Meşhur yüzde 3,5'e ulaşmak biraz zaman alacak. Ancak savunma harcamalarımızı artırma konusunda doğru yoldayız." değerlendirmesinde bulundu.

Prevot, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltmasına ilişkin tartışmalara da değinerek, Belçika'nın şu aşamada ABD'nin asker çekme planlarına ilişkin özel bir endişe duymadığını aktardı.

ABD'nin bazı Avrupa ülkelerine bu konuda "sinyaller" verdiğine işaret eden Prevot, sürecin ilgili hükümetler arasında müzakere edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Savunma, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

