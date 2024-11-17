Gümrük Operasyonlarında Yasa Dışı Ürünler Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gümrük Operasyonlarında Yasa Dışı Ürünler Ele Geçirildi

Gümrük Operasyonlarında Yasa Dışı Ürünler Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Ambarlı Limanı'nda 26 bin 520 mikser makinesi ve Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda 1 milyon 380 bin captagon hap ele geçirdi. Ele geçirilen ürünlerin toplam değeri yaklaşık 396,5 milyon Türk Lirası.

17.11.2024 10:22  Güncelleme: 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından, Ambarlı Limanı ve Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 26 bin 520 mikser makinesiyle 1 milyon 380 bin captagon hap ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilk operasyon Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirildi. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, 'aksam-parça' olarak beyan edilen 12 konteyner riskli olarak değerlendirilerek detaylı incelemeye tabi tutuldu. Konteynerde yapılan kontrollerde, 'aksam-parça' olarak beyan edilen eşyaların birleştirilmesi sonucunda 26 bin 520 mikser makinesi olduğu tespit edildi. Gümrük mevzuatı uyarınca ödenmesi gereken gümrük vergileri ödenmeden yasa dışı olarak Türkiye'ye sokulmak istenilen mikser makinası, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından ele geçirildi. Ele geçirilen eşyanın toplam değerinin yaklaşık 120,5 milyon Türk Lirası olduğu tespit edildi.

ÖNCÜPINAR'DA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Gümrük Muhafaza ekiplerinin ikinci operasyonu Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirildi. Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekiplerinin risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Gümrük Sahasına gelen TIR, incelemeye alındı. Yasal yükü bakla olarak beyan edilen araç detaylı aramaya tabi tutuldu. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, yaklaşık 276 milyon lira değerinde 1 milyon 380 bin captagon hap el konuldu.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Ambarlı Limanı, Uyuşturucu, Kaçakçılık, Operasyon, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümrük Operasyonlarında Yasa Dışı Ürünler Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:42 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak Yapay zekanın da bir tahmini var 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Yapay zekanın da bir tahmini var
09:39 Bu hafta TBMM’ye geliyor Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak Bu hafta TBMM'ye geliyor! Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak
08:56 13 yaşındaki oğlunu AIDS’den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim 13 yaşındaki oğlunu AIDS'den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim
00:34 Gürcistan’da Seçim Komisyonu Başkanı’na boyalı saldırı Gürcistan'da Seçim Komisyonu Başkanı'na boyalı saldırı
15 Kas CHP’li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti CHP'li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti
10:55 Ahmet Türk’ü ziyaret eden İmamoğlu’nun Mardin’e girişi olay oldu Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu
10:53 Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı
10:45 Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti
10:34 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
10:11 Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi
10:11 Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul’da yakalandı Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
09:35 ’’Mike Tyson kazanır’’ iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı ''Mike Tyson kazanır'' iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 12:20:33. #1.13#
SON DAKİKA: Gümrük Operasyonlarında Yasa Dışı Ürünler Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.