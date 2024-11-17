Gümrük Operasyonlarında Yasa Dışı Ürünler Ele Geçirildi

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TİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından, Ambarlı Limanı ve Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 26 bin 520 mikser makinesiyle 1 milyon 380 bin captagon hap ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilk operasyon Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirildi. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, 'aksam-parça' olarak beyan edilen 12 konteyner riskli olarak değerlendirilerek detaylı incelemeye tabi tutuldu. Konteynerde yapılan kontrollerde, 'aksam-parça' olarak beyan edilen eşyaların birleştirilmesi sonucunda 26 bin 520 mikser makinesi olduğu tespit edildi. Gümrük mevzuatı uyarınca ödenmesi gereken gümrük vergileri ödenmeden yasa dışı olarak Türkiye'ye sokulmak istenilen mikser makinası, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından ele geçirildi. Ele geçirilen eşyanın toplam değerinin yaklaşık 120,5 milyon Türk Lirası olduğu tespit edildi.

ÖNCÜPINAR'DA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Gümrük Muhafaza ekiplerinin ikinci operasyonu Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirildi. Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekiplerinin risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Gümrük Sahasına gelen TIR, incelemeye alındı. Yasal yükü bakla olarak beyan edilen araç detaylı aramaya tabi tutuldu. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, yaklaşık 276 milyon lira değerinde 1 milyon 380 bin captagon hap el konuldu.