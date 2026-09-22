Gümrükçü, BM Genel Kurulu marjında UNICEF icra direktör yardımcısıyla görüştü

Gümrükçü, BM Genel Kurulu marjında UNICEF icra direktör yardımcısıyla görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, BM 81. Genel Kurulu marjında UNICEF Ortaklıklardan Sorumlu İcra Direktör Yardımcısı Kitty van der Heijden ile New York'ta bir araya geldi. Görüşme, Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından duyuruldu.
(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, New York'ta UNICEF Ortaklıklardan Sorumlu İcra Direktör Yardımcısı Kitty van der Heijden ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Levent Gümrükçü, BM 81. Genel Kurulu marjında Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Ortaklıklardan Sorumlu İcra Direktör Yardımcısı Kitty van der Heijden ile New York'ta görüştü" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA
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